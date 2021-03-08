SEO эксперт
Вступаю в SEO-битву там, где другие отступают. Умею работать с заковыристыми сайтами и сложными запросами.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Эффективные крауд ссылки71 просмотр
- 150 ссылок в социальных сетях85 просмотров
- Крауд ссылки91 просмотр
- Размещение на досках объявлений84 просмотра
- Размещение в каталогах фирм и организаций65 просмотров
- Статейное продвижение сайта68 просмотров
- Размещение 100 постов в фейсбук70 просмотров
- 75 ссылок в топовых социальных сетях65 просмотров
- 10 крауд ссылок - крауд маркетинг66 просмотров
- Размещение в 10 каталогах фирм и организаций63 просмотра
- Размещение 40 крауд ссылок70 просмотров
- Размещение в топовых социальных сетях69 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
3 года назад
Супер! Очень качественно, даже на 20% больше чем было заявлено в задании! Круто, неожиданно и приятно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка ТЗ, быстрая проверка и оплата!