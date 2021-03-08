Vseo

Александр Снопков Vseo

 
40 летРоссия/Самара
3 года на фриланс-бирже
Был
10 дней назад
SEO эксперт

﻿Вступаю в SEO-битву там, где другие отступают. Умею работать с заковыристыми сайтами и сложными запросами.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
egormamaev
Егор 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
20 ссылок в соц сетях с небольшим описанием
Супер! Очень качественно, даже на 20% больше чем было заявлено в задании! Круто, неожиданно и приятно!
Отличный заказчик. Четкая постановка ТЗ, быстрая проверка и оплата!
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