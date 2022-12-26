Таргет, SMM, Директолог, Маркетинг комплексный

Более 8 лет занимаюсь онлайн Маркетингом.

Беру задачи любой сложности.

Результат 100%

Опыт работы 8 лет 8 месяцев

Октябрь 2019 — февраль 20205 месяцев

imega; Amakids

Москва, amakids.ru

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Руководитель отдела маркетинга

Поиск и Руководство отделом из 5 специалистов:

- Таргетолог фейсбук и Инстаграм

- Таргетолог ВКонтакте и Однокласниках

- Директолог в Ядирект

- SMM специалист ( вк, Фб, иг, ок )

- Дизайнер

Разработка Посадочной страницы с 0.

Оптимизация работы отдела

Масштабирование

Анализ

Оптимизация рекламных кампаний

Повышение конверсии кампаний

Обучение сотрудников

Внедрение новинок в сфере маркетинга

Ведение расходов

Ежемесячная, еженедельная, ежедневная отчетность

Интеграции

И многое другое

Создал отдел с 0

Вел и обучал каждого сотрудника

Постоянно оптимизировал работу и рекламные кампании

Постоянный прогресс и выполнение плана.

Причина увольнения:

маленькая оплата труда

Октябрь 2017 — июль 20191 год 10 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Исполнительный директор

Аналитика

Сбор данных

Создание рекламной компании

Обучение ведению РК (Сотрудники или Руководителя)

Основные направление:

- SMM

- Контекстная реклама ( ЯДирект)

Май 2016 — октябрь 20171 год 6 месяцев

Dicontext Digital агентство

МП. Администратор CRM, Руководитель отдела SMM

Основные направления соц.сети ВК,FB.Instagram.

Таргетинговая реклама в данных соц. сетях и + Mytarget:

- Подбор SMM специалистов

- Составление тестов

- Написание должностных инструкций

- Обучение

- Контроль исполнения

- Проработка стратегий

- составление кУТП

- Проработка РК ( поиск площадок на основе специфики бизнеса и рекламного бюджета)

- И др. мелкие задачи для достижения положительного результата

Февраль 2016 — май 20164 месяца

Dicontext Digital агентство

МП, + Администратор CRM

Настройка и до настройка работы CRM:

-Организация предприятия ( Отделы, структура работы, приоритеты, запреты и м.д.)

- Интеграции ( ip телефония, бызы, почта)

- Написание, составление ( Договоров, счетов, ком. предложений, информационных писем и м.д.)

- Администрирование ( настройка ip телефонии, права доступов и т.п.)

Ноябрь 2015 — февраль 20164 месяца

Dicontext Digital агентство

Менеджер проектов

Основное направление, оказание услуг по настройке контекстной рекламы:

- Аналитика бизнеса

- Определение проблем в воронке продаж

- Решение проблем и стоимость

- составление Брифа об оказании услуг

- Заключение договора

- Постановка четких задач и сроков для исполнителей

- Подбор исполнителей ( обсуждение приоритетов и стратегии)

- Обратная связь с клиентом на ключевых этапах

- Контроль исполнения

Октябрь 2014 — ноябрь 20151 год 2 месяца

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Исполнительный директор

Консалтинг

Помощь ведения бизнеса с 0:

- Написание бизнес плана

- Аналитика рынка

- Проработка дизайна

- Составление УТП

- Воронка продаж ( Повышение конверсии)

- Составление РК

Все решения принимались опираясь на аналитически данные, что давало хороший результат.

Ноябрь 2013 — октябрь 20141 год

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Исполнительный директор

Новые направления Инстаграм, FB:

- Проработка контента

- Конкурентоспособность

- Дизайн

- Описание

- Таргетинг

- Конкурсы

- Биржа и др.

Так же постоянно упрощение ведения, обратной связи и т.д.

Май 2011 — ноябрь 20132 года 7 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Исполнительный директор

Основное направление социальная сеть ВК:

- Создание Меню ( Вики разметка)

- Проработка контента

- Конкурентоспособность

- Дизайн

- Описание

- Таргетинг

- Конкурсы

- Биржа и др.

Так же постоянно упрощение ведения, обратной связи и т.д.