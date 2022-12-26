Более 8 лет занимаюсь онлайн Маркетингом.
Беру задачи любой сложности.
Результат 100%
Опыт работы 8 лет 8 месяцев
Октябрь 2019 — февраль 20205 месяцев
imega; Amakids
Москва, amakids.ru
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Руководитель отдела маркетинга
Поиск и Руководство отделом из 5 специалистов:
- Таргетолог фейсбук и Инстаграм
- Таргетолог ВКонтакте и Однокласниках
- Директолог в Ядирект
- SMM специалист ( вк, Фб, иг, ок )
- Дизайнер
Разработка Посадочной страницы с 0.
Оптимизация работы отдела
Масштабирование
Анализ
Оптимизация рекламных кампаний
Повышение конверсии кампаний
Обучение сотрудников
Внедрение новинок в сфере маркетинга
Ведение расходов
Ежемесячная, еженедельная, ежедневная отчетность
Интеграции
И многое другое
Создал отдел с 0
Вел и обучал каждого сотрудника
Постоянно оптимизировал работу и рекламные кампании
Постоянный прогресс и выполнение плана.
Причина увольнения:
маленькая оплата труда
Октябрь 2017 — июль 20191 год 10 месяцев
Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Исполнительный директор
Аналитика
Сбор данных
Создание рекламной компании
Обучение ведению РК (Сотрудники или Руководителя)
Основные направление:
- SMM
- Контекстная реклама ( ЯДирект)
Май 2016 — октябрь 20171 год 6 месяцев
Dicontext Digital агентство
МП. Администратор CRM, Руководитель отдела SMM
Основные направления соц.сети ВК,FB.Instagram.
Таргетинговая реклама в данных соц. сетях и + Mytarget:
- Подбор SMM специалистов
- Составление тестов
- Написание должностных инструкций
- Обучение
- Контроль исполнения
- Проработка стратегий
- составление кУТП
- Проработка РК ( поиск площадок на основе специфики бизнеса и рекламного бюджета)
- И др. мелкие задачи для достижения положительного результата
Февраль 2016 — май 20164 месяца
Dicontext Digital агентство
МП, + Администратор CRM
Настройка и до настройка работы CRM:
-Организация предприятия ( Отделы, структура работы, приоритеты, запреты и м.д.)
- Интеграции ( ip телефония, бызы, почта)
- Написание, составление ( Договоров, счетов, ком. предложений, информационных писем и м.д.)
- Администрирование ( настройка ip телефонии, права доступов и т.п.)
Ноябрь 2015 — февраль 20164 месяца
Dicontext Digital агентство
Менеджер проектов
Основное направление, оказание услуг по настройке контекстной рекламы:
- Аналитика бизнеса
- Определение проблем в воронке продаж
- Решение проблем и стоимость
- составление Брифа об оказании услуг
- Заключение договора
- Постановка четких задач и сроков для исполнителей
- Подбор исполнителей ( обсуждение приоритетов и стратегии)
- Обратная связь с клиентом на ключевых этапах
- Контроль исполнения
Октябрь 2014 — ноябрь 20151 год 2 месяца
Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Исполнительный директор
Консалтинг
Помощь ведения бизнеса с 0:
- Написание бизнес плана
- Аналитика рынка
- Проработка дизайна
- Составление УТП
- Воронка продаж ( Повышение конверсии)
- Составление РК
Все решения принимались опираясь на аналитически данные, что давало хороший результат.
Ноябрь 2013 — октябрь 20141 год
Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Исполнительный директор
Новые направления Инстаграм, FB:
- Проработка контента
- Конкурентоспособность
- Дизайн
- Описание
- Таргетинг
- Конкурсы
- Биржа и др.
Так же постоянно упрощение ведения, обратной связи и т.д.
Май 2011 — ноябрь 20132 года 7 месяцев
Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Исполнительный директор
Основное направление социальная сеть ВК:
- Создание Меню ( Вики разметка)
- Проработка контента
- Конкурентоспособность
- Дизайн
- Описание
- Таргетинг
- Конкурсы
- Биржа и др.
Так же постоянно упрощение ведения, обратной связи и т.д.
- Продвижение соц.сетей77 просмотров