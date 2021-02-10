Vsevolodnk

Всеволод Vsevolodnk

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка и дизайн сайтов, фронтенд и бэкэнд разработка, cms, автоматизация процессов, seo, smm, контекстная реклама
  • Верстка сайтов: HTML5, CSS3, JS, Jquery, Vue.js
  • Фреймворки и CMS: cms Wordpress, Yii2 фреймворк, python django фреймворк
  • Языки программирования: PHP, Python, Js
  • Работа с Git
  • Работа с БД Mysql
  • Интеграционные решения: Json, XML
  • Парсинг данных: PHP, Python)
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$385
3 балла
4 года назад
Разработка парсера
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!