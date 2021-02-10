Разработка и дизайн сайтов, фронтенд и бэкэнд разработка, cms, автоматизация процессов, seo, smm, контекстная реклама
- Верстка сайтов: HTML5, CSS3, JS, Jquery, Vue.js
- Фреймворки и CMS: cms Wordpress, Yii2 фреймворк, python django фреймворк
- Языки программирования: PHP, Python, Js
- Работа с Git
- Работа с БД Mysql
- Интеграционные решения: Json, XML
- Парсинг данных: PHP, Python)
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Отзывы заказчиков
$385
3 балла
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!