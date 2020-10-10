Vtulyakoff1995

Берусь за любые виды работ по тех. заданию и без. Анализирую возможность выполнения задания в течении короткого времени.
Гражданская специальность:
- Инженер-Технолог машиностроительного пр-ва;
- Агроэколог;
- Логист.
Курсы в IT-сфере:
- курс ит-инженера;
- курс основы копирайтинга;
- курс маркетинга в IT-сфере.
Владею несколькими иностранными языками, быстро подготавливаю и обрабатываю информацию. Ответственно подхожу к любым видам работ. Ценю своё время и не трачу его зря.
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