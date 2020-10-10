Vtulyakoff1995

Берусь за любые виды работ по тех. заданию и без. Анализирую возможность выполнения задания в течении короткого времени.

Гражданская специальность:

Инженер-Технолог машиностроительного пр-ва;

﻿Агроэколог;

Логист.

Курсы в IT-сфере:

курс ит-инженера; ﻿

﻿ курс основы копирайтинга;

курс маркетинга в IT-сфере.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿О себе.

Владею несколькими иностранными языками, быстро подготавливаю и обрабатываю информацию. Ответственно подхожу к любым видам работ. Ценю своё время и не трачу его зря.