Vtulyakoff1995

Владимир Vtulyakoff1995

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Берусь за любые виды работ по тех. заданию и без. Анализирую возможность выполнения задания в течении короткого времени.

Гражданская специальность: 

  • Инженер-Технолог машиностроительного пр-ва;
  • ﻿Агроэколог;
  • Логист.

Курсы в IT-сфере:

  • курс ит-инженера; ﻿
  • курс основы копирайтинга;

  • курс маркетинга в IT-сфере. 
﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿О себе.

Владею несколькими иностранными языками, быстро подготавливаю и обрабатываю информацию. Ответственно подхожу к любым видам работ. Ценю своё время и не трачу его зря.