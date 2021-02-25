Записываюсь в собственной профессиональной студии

Запись от 10 минут!

Оборудование

Микрофоны: Neumann TLM 103 Rode NTK\ NT 2a\ NT1a

Преампы, Процесор - Focusrite Red\TLA Ivory 5051

Звуковая карта- Avid, M Audio/

Опыт работы больше 12 лет

Владение языками: Русский – в совершенстве, Украинский – в совершенстве

БЕЗ АКЦЕНТА

Опыт озвучивания и сведения:

- телевизионных и радио роликов

- презентаций

- автоответчиков

- аудиокниг

- джинглов и др.

Проекты:

Последнии роботы: Шустов, Клинков, Укрбуд, Феракс, Козацька рада, Пари-Матч (промо и аудиролики на Тавр-медиа)

Прошлые работы:

Радиопрограмма «Аристоклассика» компании « Еврокар».

Аудио продукция- 10 сказок для издательство «Теза», Аудиокнига «Зажигая Звезду» Компании Киевстар.

Сотрудничество с «Департаментом Дизайна» национального телеканала «1+1», радиостанции «Наше радио»,Радио-Рокс, Хит фм и др.

Благодарность жюри конкурса «Коронация слова» за режиссуру и постановку аудио-книги «Король букив» С. Дерманского.

При заказе озвучивания и сведения ролика, возможна услуга написания сценария.