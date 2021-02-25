Записываюсь в собственной профессиональной студии
Запись от 10 минут!
Оборудование
Микрофоны: Neumann TLM 103 Rode NTK\ NT 2a\ NT1a
Преампы, Процесор - Focusrite Red\TLA Ivory 5051
Звуковая карта- Avid, M Audio/
Опыт работы больше 12 лет
Владение языками: Русский – в совершенстве, Украинский – в совершенстве
БЕЗ АКЦЕНТА
Опыт озвучивания и сведения:
- телевизионных и радио роликов
- презентаций
- автоответчиков
- аудиокниг
- джинглов и др.
Проекты:
Последнии роботы: Шустов, Клинков, Укрбуд, Феракс, Козацька рада, Пари-Матч (промо и аудиролики на Тавр-медиа)
Прошлые работы:
Радиопрограмма «Аристоклассика» компании « Еврокар».
Аудио продукция- 10 сказок для издательство «Теза», Аудиокнига «Зажигая Звезду» Компании Киевстар.
Сотрудничество с «Департаментом Дизайна» национального телеканала «1+1», радиостанции «Наше радио»,Радио-Рокс, Хит фм и др.
Благодарность жюри конкурса «Коронация слова» за режиссуру и постановку аудио-книги «Король букив» С. Дерманского.
При заказе озвучивания и сведения ролика, возможна услуга написания сценария.