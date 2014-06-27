Vy_Vl_Ivanov

Контрольные, курсовые по техническому профилю; копирайтинг, верстка

Выпускник физико-математического Ришельевского лицея.

Бронзовый призер республиканского этапа Всеукраинской олимпиады по химии 2012 и 2013гг, многократный призёр областных олимпиад по гуманитарному и естественно-научному профилю.

Свободно владею украинским, русским и английским языком.

В данный момент — студент Одесского национального университета им. Мечникова по специальности "Прикладная математика".

Имею опыт в:

1) преподавании математики и химии с использованием наглядных интерактивных моделей, созданных с применением систем компьютерной алгебры;

2) написании курсовых работ, сочинений и эссе по естественно-научному и техническому профилю;

3) решении задач и контрольных работ по математике и программированию с применением таких систем компьютерной алгебры, как Wolfram Mathematica, Sage Math, Matlab.

4) написании статей о достижениях науки, современных высоких технологиях: робототехнике, биотехнологии, 3D-моделировании, BigData, AI etc;

5) технических и творческих переводах, в том числе документации и научных статей;

6) копирайтинге и рерайтинге, создании контента.

Ответственно отношусь к работе. Гарантирую грамотность речи, богатый словарный запас, высокую скорость набора текста, подробные пояснения и прозрачную логическую структуру при решении задач.