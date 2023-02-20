Vyacheslav_22

Вчасно виконувати поставлені задачі? Це моя фішка!!!
Я В'ячеслав, мені двадцять два роки, декілька місяців назад були часи коли я вставав о дев'ятій і йшов на роботу, там я працював на видавництві, мої задачі були такі як:
Переклад тексту з Російської на Українську
Набір тексту з книги в електронний варіант
Корегування тексту так, щоб він мав зміст
Озвучував тексти для аудіокниги
Перейшовши на віддалену роботу мені без проблем дається виконувати задачі такі як: копірайтинг, рерайтинг, переклад.
Працюю на результат швидко та якісно, чекаю ваших пропозицій!