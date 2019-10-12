Дизайн сайтов

Дизайн сайтов вкусно и качественно!

- дизайн landing page

- дизайн интернет-магазинов

- дизайн мобильных приложений

- дизайн сайт-визитки

- дизайн интерфейса

- дизайн корпоративных сайтов

Как происходит наше сотрудничество?

1) Мы обсуждаем ТЗ стоимость и сроки

2) Выбираешь меня исполнителем

3) Предоплата 50% (qiwi, карта monobank, банковский перевод)

4) Рисую дизайн

5) Вношу правки если понадобятся

6) Остальные 50%

7) Высылаю исходники PSD

Если ты дочитал до конца и тебя все устраивает, пиши мне в ЛС или также оставляю ниже свои контакты (отвечаю оперативно):

WhatsApp / Viber / Telegram: +38(093)0070144

E-mail: [email protected]