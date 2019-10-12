Vyacheslavovich_

Максим Vyacheslavovich_

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
21 день назад
Дизайн сайтов

Дизайн сайтов вкусно и качественно!

- дизайн landing page

- дизайн интернет-магазинов

- дизайн мобильных приложений

- дизайн сайт-визитки

- дизайн интерфейса

- дизайн корпоративных сайтов

Как происходит наше сотрудничество?

1) Мы обсуждаем ТЗ стоимость и сроки

2) Выбираешь меня исполнителем 

3) Предоплата 50% (qiwi, карта monobank, банковский перевод)

4) Рисую дизайн

5) Вношу правки если понадобятся

6) Остальные 50%

7) Высылаю исходники PSD 

Если ты дочитал до конца и тебя все устраивает, пиши мне в ЛС или также оставляю ниже свои контакты (отвечаю оперативно):

WhatsApp / Viber / Telegram: +38(093)0070144

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

elf009
41 год
7 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать одну обложеку для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
annafortuna
Анна 
34 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$850
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга