Дизайн сайтов
Дизайн сайтов вкусно и качественно!
- дизайн landing page
- дизайн интернет-магазинов
- дизайн мобильных приложений
- дизайн сайт-визитки
- дизайн интерфейса
- дизайн корпоративных сайтов
Как происходит наше сотрудничество?
1) Мы обсуждаем ТЗ стоимость и сроки
2) Выбираешь меня исполнителем
3) Предоплата 50% (qiwi, карта monobank, банковский перевод)
4) Рисую дизайн
5) Вношу правки если понадобятся
6) Остальные 50%
7) Высылаю исходники PSD
Если ты дочитал до конца и тебя все устраивает, пиши мне в ЛС или также оставляю ниже свои контакты (отвечаю оперативно):
WhatsApp / Viber / Telegram: +38(093)0070144
E-mail: [email protected]
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Дизайн сайта визитки330 просмотров
- Дизайн сайта267 просмотров
- Дизайн лендинга Фитнес285 просмотров
- Дизайн сайта232 просмотра
- Дизайн BODY MASS250 просмотров
- Дизайн сайта курсонок113 просмотров
- Дизайн сайта105 просмотров
- Дизайн строительного портала109 просмотров
- Дизайн ТВ126 просмотров
- Дизайн сайта ИМ128 просмотров
- Дизайн сайта95 просмотров
- Дизайн сайта99 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$850
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга