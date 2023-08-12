Екатерина Выдыбура VydyburaVydybura
29 летУкраина/Кривой Рог
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
HTML верстальщик
я начинающий Front-end разработчик, HTML-верстальщик.
Навыки:
HTML,
CSS,
SCSS,
JS,
Bootstrap,
CSS анимации,
jQuery-эффекты,
сокращение кода по galp,
код написанный вручную,
работа по дизайну из Figma или Photoshop,
сайт с адаптацией на все устройства,
совместимость почти со всеми браузерами,
соответствие с дизайном 100%.
Что мне нужно для начала работы:
Дизайн из Figma или Photoshop.
Чёткое разъяснение того чего вы хотите (желательно обговорить нюансы заранее).
https://vydybura.github.io/desire /
https://vydybura.github.io/clock2/
https://vydybura.github.io/puls/
Мой GitHub: https://github.com/vydybura
Мой телеграмм: https://t.me/katerinabelishenko
Портфолио
- Uber16 просмотров
- Дизайн интерьера12 просмотров