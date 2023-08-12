HTML верстальщик

я начинающий Front-end разработчик, HTML-верстальщик.

Навыки:

HTML,

CSS,

SCSS,

JS,

Bootstrap,

CSS анимации,

jQuery-эффекты,

сокращение кода по galp,

код написанный вручную,

работа по дизайну из Figma или Photoshop,

сайт с адаптацией на все устройства,

совместимость почти со всеми браузерами,

соответствие с дизайном 100%.

Что мне нужно для начала работы:

Дизайн из Figma или Photoshop.

Чёткое разъяснение того чего вы хотите (желательно обговорить нюансы заранее).

https://vydybura.github.io/desire /

https://vydybura.github.io/clock2/

https://vydybura.github.io/puls/

Мой GitHub: https://github.com/vydybura

Мой телеграмм: https://t.me/katerinabelishenko