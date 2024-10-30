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Станислав
W0x3R
W0x3R
29 лет
2 года на
фриланс
-бирже
Был
6 месяцев назад
Разработка веб приложений
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Plants
нет просмотров
Shelter
нет просмотров
TODO APP
1 просмотр
Momentum App
нет просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1
от 1 дня
#1517
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $5
от 1 дня
#2496
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