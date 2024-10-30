W0x3R

Станислав W0x3R

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Разработка веб приложений

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1517
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 дня
#2496