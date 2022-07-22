Верстальщик с руками из плеч

Дам жизнь вашему макету во вменяемые сроки и за разумную плату.

Что я предлагаю:

1. Адаптивная верстка сайта

Ваше детище будет смотреться одинаково хорошо как на ПК, так и на планшете или мобильном устройстве

2. Интерактивность проекта

Реализую слайдеры, всплывающие окна, выпадающие списки, видеофоны и прочие динамические объекты на ваш выбор.

3. Качественный результат на выходе

Я не обещаю сделать многостраничный сайт на уровне ведущих специалистов за 1 день, и в итоге не выполнить это.

На первый план ставлю хорошо выполненную работу, сроки называю реальные.

Арсенал навыков:

- HTML5/CSS3

- JS/jQuery

- творческий и в то же время инженерный подход