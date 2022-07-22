Верстальщик с руками из плеч
Дам жизнь вашему макету во вменяемые сроки и за разумную плату.
Что я предлагаю:
1. Адаптивная верстка сайта
Ваше детище будет смотреться одинаково хорошо как на ПК, так и на планшете или мобильном устройстве
2. Интерактивность проекта
Реализую слайдеры, всплывающие окна, выпадающие списки, видеофоны и прочие динамические объекты на ваш выбор.
3. Качественный результат на выходе
Я не обещаю сделать многостраничный сайт на уровне ведущих специалистов за 1 день, и в итоге не выполнить это.
На первый план ставлю хорошо выполненную работу, сроки называю реальные.
Арсенал навыков:
- HTML5/CSS3
- JS/jQuery
- творческий и в то же время инженерный подход
Портфолио
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