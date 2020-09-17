Преимущества сотрудничества:
1. Статьи, написанные под ваши желания и требования, которые будут интересны посетителям вашего сайта.
2. Значительная экономия времени за счёт поручения всех работ по созданию текстов определенному человеку.
3. Контент, который заточен под поисковые фразы и хорошо индексируются роботами.
4. Большие объемы текста в короткий срок без потери качества, при необходимости.
5. Выполнение работы любой сложности: от простых информационных текстов до экспертных статей.
6. Доработка контента до мельчайших деталей, которая позволяет вам не тратить время на многочисленные проверки и внесение изменений.
7. Уменьшение шанса срыва дедлайна на 80% за счёт работы в команде. При возникновении спорной ситуации скидка 15% на заказанный вами текст за доставленные неудобства.
8. Скидка на объем при долгосрочном сотрудничестве.
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