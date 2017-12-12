WaNTeD

Мирон Качала WaNTeD

 
29 летУкраина/Львов
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
DESIGN

Розработка графики

Портфолио
  • HOLOD
    HOLOD
    127 просмотров
  • VSCO
    VSCO
    124 просмотра
  • vsco
    Vsco
    121 просмотр
  • NOVA
    NOVA
    183 просмотра
  • STRANS
    STRANS
    145 просмотров
  • TIR
    TIR
    160 просмотров
  • UAFILM
    UAFILM
    412 просмотров
  • JS
    JS
    135 просмотров
  • IT
    IT
    252 просмотра
  • ///
    ///
    151 просмотр
  • ECOTEX
    ECOTEX
    176 просмотров
  • Без названия
    112 просмотров
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