Я дизайнер!
Я очень рад что вы поинтересовались моим описанием! Здесь я расскажу немного о себе... Мне 20 лет и я занимаюсь вэб-дизайном в этоже время учусь в универе на 4 курсе :)
Мое портфолио можете посмотреть по ссылке:
https://www.behance.net/waltersh
Буду очень рад если именно вы возьмёте меня как исполнителя! Я делаю всё качественно и до утверждения конечной версии сайта.
Портфолио
- Лэндинг Ит компании по ТЗ64 просмотра
- Интернет - магазин67 просмотров
- Дизайн сайта для фотографа58 просмотров
- Лэндинг + мод приложение63 просмотра
- Iu/ux Sushi-Time43 просмотра