WalterSH

Максим WalterSH

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Я дизайнер!

Я очень рад что вы поинтересовались моим описанием! Здесь я расскажу немного о себе... Мне 20 лет и я  занимаюсь вэб-дизайном в этоже время учусь в универе на 4 курсе :) 

Мое портфолио можете посмотреть по ссылке:

https://www.behance.net/waltersh

Буду очень рад если именно вы возьмёте меня как исполнителя! Я делаю всё качественно и до утверждения конечной версии сайта.

Портфолио