Я дизайнер!

Я очень рад что вы поинтересовались моим описанием! Здесь я расскажу немного о себе... Мне 20 лет и я занимаюсь вэб-дизайном в этоже время учусь в универе на 4 курсе :)

Мое портфолио можете посмотреть по ссылке:

https://www.behance.net/waltersh

Буду очень рад если именно вы возьмёте меня как исполнителя! Я делаю всё качественно и до утверждения конечной версии сайта.