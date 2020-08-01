Warhio

Матвей Warhio

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработчик игр на Unity

Виды работ:

— разработка игр по вашей задумке на всех платформах: Windows, Android, IOS, Linux

Мои навыки:

— Unity3d

— C++, C#, dart

— Создание мультиплеера на C# для Unity

Отзывы заказчиков

Garhm
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
5 баллов
3 года назад
Сделать MVP мини игры в стиле пиксель арт(24-36ч)
Выполнение работы низкого качества, на контакт не идет, вместо принятия правок споры. Не советую
Может не отвечать днями, часами. Нет четкой поставленной задачи. В задаче MVP, на деле: "Где дополнительные объекты?" и вещи, которые не были в ТЗ. Был срок 1.5 дня, нужно ждать ответа половину от этого срока. Не рекомендую
Ответный отзыв
FireAlkazar
Павел 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
9 баллов
5 лет назад
Небольшая игра для мобильных платформ
Большое спасибо Матвею за оперативность и выполненную работу, без него так легко и просто с игрой мы бы не смогли стартовать!
Спасибо Павлу, быстрая коммуникация, мгновенная оплата!
Ответный отзыв