Может не отвечать днями, часами. Нет четкой поставленной задачи. В задаче MVP, на деле: "Где дополнительные объекты?" и вещи, которые не были в ТЗ. Был срок 1.5 дня, нужно ждать ответа половину от этого срока. Не рекомендую