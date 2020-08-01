Разработчик игр на Unity
Виды работ:
— разработка игр по вашей задумке на всех платформах: Windows, Android, IOS, Linux
Мои навыки:
— Unity3d
— C++, C#, dart
— Создание мультиплеера на C# для Unity
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Нейронная сеть обучается водить машину | Unity75 просмотров
- Town Building Game69 просмотров
- Карта, содержит все материки161 просмотр
- Платформер, эта игра генерирует уровень случайно157 просмотров
- Space Battle (Google Play / Android)176 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
5 баллов
3 года назад
Выполнение работы низкого качества, на контакт не идет, вместо принятия правок споры. Не советую
Ответный отзыв
Может не отвечать днями, часами. Нет четкой поставленной задачи. В задаче MVP, на деле: "Где дополнительные объекты?" и вещи, которые не были в ТЗ. Был срок 1.5 дня, нужно ждать ответа половину от этого срока. Не рекомендую
$1
9 баллов
5 лет назад
Большое спасибо Матвею за оперативность и выполненную работу, без него так легко и просто с игрой мы бы не смогли стартовать!
Ответный отзыв
Спасибо Павлу, быстрая коммуникация, мгновенная оплата!