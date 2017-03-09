Wassk

Никита Wassk

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Студент 3 курса ТГТК имени С.И. Мосина, специальность "программирование в компьютерный системах"

Занимаюсь созданием продающих лендингов и простых сайтов в сервисе Tilda. Пример работы http://busyboard71.ru

Отзывы заказчиков

loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Перенос сайта на конструктор
Tilda
Всё оперативно сделали. Никита учёл все мои пожаления по проекту. Всем советую к нему обращаться!
Евгений адекватно объяснил суть работы, и после ее окончания сразу же оплатил. Рекомендую работать с ним.
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