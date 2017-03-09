Студент 3 курса ТГТК имени С.И. Мосина, специальность "программирование в компьютерный системах"
Занимаюсь созданием продающих лендингов и простых сайтов в сервисе Tilda. Пример работы http://busyboard71.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
8 лет назад
Tilda
Всё оперативно сделали. Никита учёл все мои пожаления по проекту. Всем советую к нему обращаться!
Ответный отзыв
Евгений адекватно объяснил суть работы, и после ее окончания сразу же оплатил. Рекомендую работать с ним.