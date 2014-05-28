WeWeWeb

Анна WeWeWeb

 
40 летРоссия/Омск
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Создание сайтов на CMS Joomla. Интернет-магазины. Facebook Page.

Портфолио: http://weweweb.ru

Joomla
Отзывы заказчиков
ART1k
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$72
10 баллов
10 лет назад
Необходимо сделать копию несложного сайта
Отличный исполнитель, реализовал копию сайта на джумла в кратчайшие сроки и за адекватные деньги, всем советую.
Сбил цену, платил не сразу, требовал массу доработок вне ТЗ. Требовал всё сделать срочно, а сам пропал. Этот проект закончили, но больше работать с данным заказчиком не буду.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
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