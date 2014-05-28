Создание сайтов на CMS Joomla. Интернет-магазины. Facebook Page.
Портфолио: http://weweweb.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$72
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель, реализовал копию сайта на джумла в кратчайшие сроки и за адекватные деньги, всем советую.
Ответный отзыв
Сбил цену, платил не сразу, требовал массу доработок вне ТЗ. Требовал всё сделать срочно, а сам пропал. Этот проект закончили, но больше работать с данным заказчиком не буду.
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