Web-Masteries

Ербол Касимов Web-Masteries

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web-developer. Создание удобных сайтов в сроки! HTML, CSS3, jQuery

Моя задача дать заказчику все что возможно в быстрые сроки и в удобном форме.

 Добро пожаловать на мою страницу, меня зовут Ербол . Я много старался и практиковался и решил попробовать себя во фрилансе. Будьте первым кто оставит мне отзыв и поможет  в моих начинаниях . Помогая вам я помогаю себе.

Гарантия

После выполнения заказа я обязуюсь исправить свои ошибки если они есть. А все правки полностью бесплатны.

Мой Умения:

  • HTML(5)
  • CSS(3)
  • JavaScript
  • JQuery
  • PHP
  • MySQL
  • WordPress

Контакты:

e-mail: [email protected]

телеграм : @WebMasteries

Оплата:

- Яндекс Деньги;

- QIWI кошелек 

(или любой удобный для вас способ)

Портфолио