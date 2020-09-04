Web-developer. Создание удобных сайтов в сроки! HTML, CSS3, jQuery
Моя задача дать заказчику все что возможно в быстрые сроки и в удобном форме.
Добро пожаловать на мою страницу, меня зовут Ербол . Я много старался и практиковался и решил попробовать себя во фрилансе. Будьте первым кто оставит мне отзыв и поможет в моих начинаниях . Помогая вам я помогаю себе.
ГарантияПосле выполнения заказа я обязуюсь исправить свои ошибки если они есть. А все правки полностью бесплатны.
Мой Умения:
- HTML(5)
- CSS(3)
- JavaScript
- JQuery
- PHP
- MySQL
- WordPress
Контакты:e-mail: [email protected]
телеграм : @WebMasteries
Оплата:- Яндекс Деньги;
- QIWI кошелек
(или любой удобный для вас способ)
Портфолио
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