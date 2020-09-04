Web-developer. Создание удобных сайтов в сроки! HTML, CSS3, jQuery

Моя задача дать заказчику все что возможно в быстрые сроки и в удобном форме.

Добро пожаловать на мою страницу, меня зовут Ербол . Я много старался и практиковался и решил попробовать себя во фрилансе. Будьте первым кто оставит мне отзыв и поможет в моих начинаниях . Помогая вам я помогаю себе.

Гарантия

После выполнения заказа я обязуюсь исправить свои ошибки если они есть. А все правки полностью

Мой Умения:

HTML(5)

CSS(3)

JavaScript

JQuery

PHP

MySQL

WordPress

Контакты:

телеграм : @WebMasteries

Оплата: - Яндекс Деньги;

- QIWI кошелек

(или любой удобный для вас способ)