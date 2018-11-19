Web-Verstka

Игорь Зеленый Web-Verstka

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная адаптивная кроссбраузерная валидная вёрстка

Предоставляемые услуги:

Блочная\Адаптивная HTML5, CSS3, Bootstrap вёрстка

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer 8+, Safari, Opera)

Соблюдение стандартов валидности верстки W3C

Интеграция скриптов

Подключение нестандартных шрифтов

Использование спрайтов

Портфолио - http://web-verstka.zzz.com.ua/

Отзывы заказчиков

dasha-stenina
47 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Необходимо разместить тексты на сайте
WordPress
Отличная работа, спасибо!
Все супер, спасибо! =)
Ответный отзыв
guest_15426393411162
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Правки в футере
Выполнил работы в срок, внес все правки. что я просил. Обязательно обращусь ещё.
Приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв