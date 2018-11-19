Качественная адаптивная кроссбраузерная валидная вёрстка
Предоставляемые услуги:
Блочная\Адаптивная HTML5, CSS3, Bootstrap вёрстка
Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer 8+, Safari, Opera)
Соблюдение стандартов валидности верстки W3C
Интеграция скриптов
Подключение нестандартных шрифтов
Использование спрайтов
Портфолио - http://web-verstka.zzz.com.ua/
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
Все супер, спасибо! =)
$1
10 баллов
6 лет назад
Выполнил работы в срок, внес все правки. что я просил. Обязательно обращусь ещё.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать.