Артур WebDesignerUAWebDesignerUA
23 годаУкраина/Камень-Каширский
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Web Designer
Привіт, я візуальний художник, що спеціалізується на веб-графічному дизайні. Мої послуги включають в себе створення банерів для сайтів, слайдерів, заголовків, оголошень в Google та обкладинок для соціальних мереж, реклами. Якщо вам потрібна графічна робота, то ви в правильному місці. Я працюю графічним дизайнером вже 3 роки і дуже добре володію графічними інструментами, такими як #Adobe Photoshop #Adobe illustrator #Adobe XD тощо. Ваш дизайн буде дійсно дивовижним та професійним. Не соромтеся звертатися до мене, щоб обговорити дизайн.
Дякую.
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$15/час
от $15от 1 дня
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