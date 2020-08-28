WebMas-Html-Css

Давид Шакиров WebMas-Html-CssWebMas-Html-Css
Навыки:
Привет, друзья!
Меня зовут Давид Шакиров, мне 18 лет и я ui/ux дизайнер.
Я искренне люблю веб-дизайн и активно изучаю новые тренды, а в свободное время занимаюсь музыкой и купаюсь в черном море.
Живу в Крыму г. Ялта.
Мои плюсы+
1. Я не беру предоплату.
2. Я всегда довожу дело до конца
3. Я работаю быстро и оперативно отвечаю на сообщения.
4. Я сделаю все, чтобы вы остались довольны.
5. Для меня главное качество работы, а не деньги
6. Я не нарушаю сроки.
7. Я всегда на связи.
8. Я готов приступить сейчас!
9. Я создаю адекватную информационную архитектуру сайта
10. Проработаю различные состояния страниц, всплывающих окон, интерактивных элементов
Мои минусы-
1.Не люблю Путина
Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:
+7 (978) 983 22 01 (Telegram)
Я Вконтакте - https://vk.com/id558233855
В Инстаграм - https://www.instagram.com/david_shakiray/