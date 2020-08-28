WebMas-Html-Css

WEB-FOR-LIFE.

Навыки:

Привет, друзья!

Меня зовут Давид Шакиров, мне 18 лет и я ui/ux дизайнер.

Я искренне люблю веб-дизайн и активно изучаю новые тренды, а в свободное время занимаюсь музыкой и купаюсь в черном море.

Живу в Крыму г. Ялта.

Мои плюсы+

1. Я не беру предоплату.

2. Я всегда довожу дело до конца

3. Я работаю быстро и оперативно отвечаю на сообщения.

4. Я сделаю все, чтобы вы остались довольны.

5. Для меня главное качество работы, а не деньги

6. Я не нарушаю сроки.

7. Я всегда на связи.

8. Я готов приступить сейчас!

9. Я создаю адекватную информационную архитектуру сайта

10. Проработаю различные состояния страниц, всплывающих окон, интерактивных элементов

Мои минусы-

1.Не люблю Путина

Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:

+7 (978) 983 22 01 (Telegram)

Я Вконтакте - https://vk.com/id558233855

В Инстаграм - https://www.instagram.com/david_shakiray/