Руководитель веб-студии продающих сайтов WebMind

Наша веб-студия занимается разработкой продающих сайтов, лэндингов, лид-магнитов и квизов, которые выступают в роли инструмента для увеличения продаж и продвижения вашего бизнеса в интернете. Мы предлагаем лучшие цены на рынке создания сайтов, даем 12 месяцев бесплатной поддержки сайтов. А так же при реализации вашего проекта у нас не будет рамок, все ограничиться лишь вашей фантазией. Мы создаëм как и сайты под ключ, так и занимаемся упаковкой бизнеса в интернете



Как будет разрабатываться ваш сайт:

1) Проводим маркетинговое исследование, анализируем конкурентов, анализируем целевую аудиторию, строим карту сайта.

2) Создаем прототип сайта, пишем продающие тексты, продумываем расположение элементов, продумываем навигацию.

3) Дизайн сайта: прорабатываем дизайн всех страниц, мобильной версии , делаем анимации.

4) Пишем валидный код для сайта без использования конструкторов. Делаем мобильную версию, а так же пишем всю логику для вашего сайта.

5) Подключаем CMS систему для получения и обработки заявок.



Подробнее всю информацию вы можете посмотреть на нашем сайте - webmind.website

Если мое предложение вас заинтересовало, наша команда готова обсудить с вами ваш проект и предложить комплекс решений для увеличения продаж. По всем вопросам пишите мне в телеграм - https://t.me/WebMind_CM