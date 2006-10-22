WebSitesPlus

Эмиль WebSitesPlus

 
17 летРоссия/Елабуга
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная и в срок вёрстка сайтов на CSS3, HTML5. Без посадки CMS.

Всё для сайта, всё для качества!

Моя цель, сделать всё, чтобы ваш сайт был лучший

Обо мне:

Я много обучался, практиковался. И решил стать фрилансером

Со мной, вы экономите:

  • Деньги. Я не беру завышенную плату. Но делаю качественный сайт, а значит, Ваш бюджет сэкономится
  • Нервы. Любые правки я сделаю без споров.
Гарантия на вёрстку. После передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно исправлю свои ошибки

Связь:

Род занятий:

-

Вёрстка сайта с нуля

-Вёрстка сайта с Вашим макетом