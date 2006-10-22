WebSitesPlus

Качественная и в срок вёрстка сайтов на CSS3, HTML5. Без посадки CMS.
Всё для сайта, всё для качества!
Моя цель, сделать всё, чтобы ваш сайт был лучший
Обо мне:
Я много обучался, практиковался. И решил стать фрилансером
Со мной, вы экономите:
- Деньги. Я не беру завышенную плату. Но делаю качественный сайт, а значит, Ваш бюджет сэкономится
- Нервы. Любые правки я сделаю без споров.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Дискорд: SuPlayer#7756
- Телеграмм: @SuPlayerOf
-Вёрстка сайта с нуля
-Вёрстка сайта с Вашим макетом
Я против войны в Украине!