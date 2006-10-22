WebSitesPlus

Качественная и в срок вёрстка сайтов на CSS3, HTML5. Без посадки CMS.

Всё для сайта, всё для качества!

Моя цель, сделать всё, чтобы ваш сайт был лучший

Обо мне:

Я много обучался, практиковался. И решил стать фрилансером

Со мной, вы экономите:

Деньги. Я не беру завышенную плату. Но делаю качественный сайт, а значит, Ваш бюджет сэкономится

Я не беру завышенную плату. Но делаю качественный сайт, а значит, Ваш бюджет сэкономится Нервы. Любые правки я сделаю без споров.

После передачи архива с готовой вёрсткой я

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Вёрстка сайта с нуля

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