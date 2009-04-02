Здравствуйте. Нужно создать виджет новостного сайта, оплата по договорённости. Тема для тех кто с этим сталкивался. Примеры виджета могу скинуть при личном общении.
Реклама, Рекламная площадка, Реклама в интернет, Поддержка, Раскрутка в поисковых системах, Раскрутка в рейтингах, Раскрутка в баннерных сетях, Оптимизация, Контекстная реклама, Баннерная реклама
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать логотип для тизерной системы. Урл сайта покажу при личном общении, расскажу идеи, что бы я хотел видить примерно, пишите здесь. Главное не завышать цены за работу!!!Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Здравствуйте! Есть проект, (Тизерная система, обмен посетителями) нужно его оптимизировать и немного переписать функционал. Урл системы и Т.З. предоставлю при личной беседе через ICQ, Skype, Email. Веб-программист (?желателен?) с Нижегородской области... "не критично" ! WEB-программист нужен со ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $15
Приватно для Alan_kh - Нужна шапка для сайта , сайт по обмену трафиком.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад