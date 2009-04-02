Хороший заказчик! Да и как человек просто замечательный, приятен в общении, вежливый, пунктуальный... Даже было приятно пообщаться на иные темы, где Марат давал полезные советы =) В общем не бойтесь, если вы знаток своего дела и привыкли доводить всё до конца, то без опаски берите работу у Марата.