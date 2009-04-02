WebStimul

Гость WebStimul

 
50 летРоссия/Дзержинск
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Реклама, Рекламная площадка, Реклама в интернет, Поддержка, Раскрутка в поисковых системах, Раскрутка в рейтингах, Раскрутка в баннерных сетях, Оптимизация, Контекстная реклама, Баннерная реклама

  • Создать логотип для сайта.

    Здравствуйте! Нужно создать логотип для тизерной системы. Урл сайта покажу при личном общении, расскажу идеи, что бы я хотел видить примерно, пишите здесь. Главное не завышать цены за работу!!!

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Закончить трафикообменную систему

    $300

    Здравствуйте! Есть проект, (Тизерная система, обмен посетителями) нужно его оптимизировать и немного переписать функционал. Урл системы и Т.З. предоставлю при личной беседе через ICQ, Skype, Email. Веб-программист (?желателен?) с Нижегородской области... "не критично" ! WEB-программист нужен со ...

    CSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
zeniazik
Евгений 
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Создать виджет новостного сайта
Хороший заказчик! Да и как человек просто замечательный, приятен в общении, вежливый, пунктуальный... Даже было приятно пообщаться на иные темы, где Марат давал полезные советы =) В общем не бойтесь, если вы знаток своего дела и привыкли доводить всё до конца, то без опаски берите работу у Марата.
Исполнитель сразу понял поставленную перед ним задачу, осуществил проект в кратчайшие сроки, к работе отнёсся с профессионализмом, добросовестно, качественно, и даже сделал доработки улучшив тем самым заказ не взяв за это дополнительной платы! Рекомендую обращаться к данному исполнителю.
Ответный отзыв
Alan_kh
Алан 
29 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Шапка для сайта
Отличный заказчик, объяснил всё как надо, показал примеры, в цене сошлись, всё отлично! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень адекватный исполнитель, заказ выполнил быстро и качественно, учёл все мои пожелания. Я доволен работой... Будем работать дальше - Спасибо !
Ответный отзыв