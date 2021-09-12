Только качественно и своевременно – вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом, адаптивность. HTML5, CSS3, JavaScript

Преимущества работы со мной:

- экономия времени, так как готова приступить к выполнению заказа в ближайшее время

- экономите деньги, разрабатываю адаптивную верстку по вашим макетам по адекватной стоимости

- личная заинтересованность в удачном исходе сделки, а именно: вы получаете качественно выполненную работу, что крайне важно для меня. Буду благодарна за ваш отзыв!

- чёткая коммуникация и эффективная организация взаимодействия с клиентом на всех этапах выполнения проекта

Обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер. Стань одним из первых, кто оставит отзыв! :) В противовес их отсутствию в портфолио представлена одна из моих работ: adamovaoksana.github.io/#

Если я оставила заявку к вашему проекту, значит он действительно интересен мне и я хочу вложить в него свое время и силы.

Гарантия на выполненную работу. В течение трех дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть незамечены вами при приёме работы.

Со мной комфортно работать. Стадии выполнения проекта:

- оценка (обговариваем стоимость и сроки)

- выполнение (качественное выполнение работы в обговоренные сроки)

- проверка

- оплата

- передача

Оплата может быть с помощью перевода на карту (Сбербанк, Тинькофф, Россельхозбанк), а также любым другим удобным для вас способом.

Образование:

Высшее техническое

Связаться со мной можно: