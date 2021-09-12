Преимущества работы со мной:
- экономия времени, так как готова приступить к выполнению заказа в ближайшее время
- экономите деньги, разрабатываю адаптивную верстку по вашим макетам по адекватной стоимости
- личная заинтересованность в удачном исходе сделки, а именно: вы получаете качественно выполненную работу, что крайне важно для меня. Буду благодарна за ваш отзыв!
- чёткая коммуникация и эффективная организация взаимодействия с клиентом на всех этапах выполнения проекта
Обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер. Стань одним из первых, кто оставит отзыв! :) В противовес их отсутствию в портфолио представлена одна из моих работ: adamovaoksana.github.io/#
Если я оставила заявку к вашему проекту, значит он действительно интересен мне и я хочу вложить в него свое время и силы.
Гарантия на выполненную работу. В течение трех дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть незамечены вами при приёме работы.
Со мной комфортно работать. Стадии выполнения проекта:
- оценка (обговариваем стоимость и сроки)
- выполнение (качественное выполнение работы в обговоренные сроки)
- проверка
- оплата
- передача
Оплата может быть с помощью перевода на карту (Сбербанк, Тинькофф, Россельхозбанк), а также любым другим удобным для вас способом.
Образование:
Высшее техническое
Связаться со мной можно:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Ad_B_l
- Пример верстки сайта по макету Uber.30 просмотров