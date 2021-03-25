Web_desigNastiya

Анастасия Web_desigNastiya

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
🔥Уникальный, неподражаемый web-дизайн для тебя. Пройдешь мимо?

Вот это да! Тогда удели пару минут на прочтение ниже:

Почему именно я, а не другой супер-пупер дизайнер?

  • шаблонные решения - нет, не моё
  • обожаю адаптировать дизайн, поэтому разработка адаптива - бесплатна
  • несмотря на разнообразие заказчиков, к каждому найду вежливый подход
  • что-то не устраивает в дизайне? - доведем до идеального результата без
дополнительной платы

  • помимо бесплатного адаптива и дополнительной платы за правки,
делаю приятные скидки в зависимости от настроения - а оно у меня почти

       всегда хорошее, возможно тебе глобально повезет  :)

  • возможно ты даже не узнаешь сколько времени потребовалось
на проект, все потому что над любимым делом могу сидеть не отрываясь.

       В какой-то степени это мой маааленький минус.

"Слишком много бесплатностей. Хмм...В чем-то подвох" - подумал(а) я.

Никакого подвоха нет. Просто дизайнер очень любит свою работу!

Теперь обрати внимание на прайс лист:

✔️ Лендинги:

  • До 5-ти блоков: 150$
  • Каждый последующий блок: 9$
  • Адаптив (смарт. + планш.): 0$
✔️ Сайты:

  • Главная страница: 180$
  • Дизайн одной внутренней страницы: 25$
  • Адаптив (смарт. + планш.): 0$
✔️ Оформление соц. сетей:

  • Обсуждается индивидуально
Работаю по предоплате в 40$

.

Владею программами Figma, Adobe Photoshop

✍ Процесс работы обсуждается при выборе меня в качестве исполнителя

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