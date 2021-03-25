🔥Уникальный, неподражаемый web-дизайн для тебя. Пройдешь мимо?
Вот это да! Тогда удели пару минут на прочтение ниже:
Почему именно я, а не другой супер-пупер дизайнер?
- шаблонные решения - нет, не моё
- обожаю адаптировать дизайн, поэтому разработка адаптива - бесплатна
- несмотря на разнообразие заказчиков, к каждому найду вежливый подход
- что-то не устраивает в дизайне? - доведем до идеального результата без
- помимо бесплатного адаптива и дополнительной платы за правки,
всегда хорошее, возможно тебе глобально повезет :)
- возможно ты даже не узнаешь сколько времени потребовалось
В какой-то степени это мой маааленький минус.
"Слишком много бесплатностей. Хмм...В чем-то подвох" - подумал(а) я.
Никакого подвоха нет. Просто дизайнер очень любит свою работу!
Теперь обрати внимание на прайс лист:
✔️ Лендинги:
- До 5-ти блоков: 150$
- Каждый последующий блок: 9$
- Адаптив (смарт. + планш.): 0$
- Главная страница: 180$
- Дизайн одной внутренней страницы: 25$
- Адаптив (смарт. + планш.): 0$
- Обсуждается индивидуально
Владею программами Figma, Adobe Photoshop
✍ Процесс работы обсуждается при выборе меня в качестве исполнителя
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