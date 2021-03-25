🔥Уникальный, неподражаемый web-дизайн для тебя. Пройдешь мимо?

Вот это да! Тогда удели пару минут на прочтение ниже:

Почему именно я, а не другой супер-пупер дизайнер?

шаблонные решения - нет, не моё

обожаю адаптировать дизайн, поэтому разработка адаптива - бесплатна

несмотря на разнообразие заказчиков, к каждому найду вежливый подход

что-то не устраивает в дизайне? - доведем до идеального результата без

дополнительной платы

помимо бесплатного адаптива и дополнительной платы за правки,

делаюв зависимости от настроения - а оно у меня почти

всегда хорошее, возможно тебе глобально повезет :)

возможно ты даже не узнаешь сколько времени потребовалось

на проект, все потому что над любимым делом могу сидеть не отрываясь.

В какой-то степени это мой маааленький минус.

"Слишком много бесплатностей. Хмм...В чем-то подвох" - подумал(а) я.

Никакого подвоха нет. Просто дизайнер очень любит свою работу!

Теперь обрати внимание на прайс лист:

✔️ Лендинги:

До 5-ти блоков: 150$

Каждый последующий блок: 9$

Адаптив (смарт. + планш.): 0$

Главная страница: 180$

Дизайн одной внутренней страницы: 25$

Адаптив (смарт. + планш.): 0$

Обсуждается индивидуально

Работаю по предоплате в

Владею программами Figma, Adobe Photoshop

✍ Процесс работы обсуждается при выборе меня в качестве исполнителя