Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!
Эффективно оказываю услуги по разработке вашего проекта, вёрстка полностью оптимизирована и адаптивна под все устройства. С удовольствием посоветую как улучшить юзабилити вашего сайта основываясь на своём опыте работы.
Что вы получите работая со мной:
- Уважаю время клиентов, поэтому выполняю работу в кротчайшие сроки.
- Не использую шаблоны. Делаю все проекты под ключ на основе анализа конкурентов и в соответствие с четким маркетинговым регламентом.
- Вам не придется ни за что доплачивать после сдачи проекта.
- Предоставляю отчёт по каждому отрезку выполненной работы.
- Техническое сопровождение проекта 24/7.
Как я работаю:
- Вы оставляете заявку любым удобным для вас способом.
- Обсуждаем дизайн и детали будущего проекта.
- Составляем техническое задание для дальнейшей разработки проекта в котором прописываем всю
информацию о компании, её продукции или услугах, все преимущества и цветовое исполнение.
- Верстка сайта начинается после полного утверждения всех деталей проекта, на этом этапе
я буду показывать вам промежуточные результаты.
- Далее выбираем CMS (система управления контентом на сайте) для удобного редактирования с
административной панели и производим посадку проекта на движок.
- Наполняем сайт контентом и прочими материалами.
Работая со мной вы можете быть уверенны что я:
- Выполню все работы в оговоренный срок
- Работаю только над вашим проектом
- Адаптивная под все устройства верстка 100%
- Всегда довожу работу до конца
- Спокойно отношусь ко всем правкам на сайте
- Всегда на связи, отвечу на любые ваши вопросы
Что я использую в своей работе:
- HTML5, Bootstrap4, Flexbox, Сборщик проектов Gulp.
- CSS3, Sass.
- jQuery? JS.
Моё образование:
- Высшее. КФУ Автоматизированные системы обработки информации и управления.
Способы оплаты:
- Яндекс-деньги.
- Сбербанк-онлайн.
P.S. - Если вам не подходят эти сервисы все равно пишите мы обязательно найдем подходящее решение.
Связь со мной:
- Email: [email protected]
- Telegram / WhatsApp - +79656119192
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