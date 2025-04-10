Выполню в срок - вёрстка сайтов с валидным, кросcбраузерным кодом.

Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!

Эффективно оказываю услуги по разработке вашего проекта, вёрстка полностью оптимизирована и адаптивна под все устройства. С удовольствием посоветую как улучшить юзабилити вашего сайта основываясь на своём опыте работы.

Что вы получите работая со мной:

- Уважаю время клиентов, поэтому выполняю работу в кротчайшие сроки.

- Не использую шаблоны. Делаю все проекты под ключ на основе анализа конкурентов и в соответствие с четким маркетинговым регламентом.

- Вам не придется ни за что доплачивать после сдачи проекта.

- Предоставляю отчёт по каждому отрезку выполненной работы.

- Техническое сопровождение проекта 24/7.

Как я работаю:

- Вы оставляете заявку любым удобным для вас способом.

- Обсуждаем дизайн и детали будущего проекта.

- Составляем техническое задание для дальнейшей разработки проекта в котором прописываем всю

информацию о компании, её продукции или услугах, все преимущества и цветовое исполнение.

- Верстка сайта начинается после полного утверждения всех деталей проекта, на этом этапе

я буду показывать вам промежуточные результаты.

- Далее выбираем CMS (система управления контентом на сайте) для удобного редактирования с

административной панели и производим посадку проекта на движок.

- Наполняем сайт контентом и прочими материалами.

Работая со мной вы можете быть уверенны что я:

- Выполню все работы в оговоренный срок

- Работаю только над вашим проектом

- Адаптивная под все устройства верстка 100%

- Всегда довожу работу до конца

- Спокойно отношусь ко всем правкам на сайте

- Всегда на связи, отвечу на любые ваши вопросы

Что я использую в своей работе:

- HTML5, Bootstrap4, Flexbox, Сборщик проектов Gulp.

- CSS3, Sass.

- jQuery? JS.

Моё образование:

- Высшее. КФУ Автоматизированные системы обработки информации и управления.

Способы оплаты:

- Яндекс-деньги.

- Сбербанк-онлайн.

P.S. - Если вам не подходят эти сервисы все равно пишите мы обязательно найдем подходящее решение.

Связь со мной:

- Email: [email protected]

- Telegram / WhatsApp - +79656119192