Webmaster828

Продвижение бизнеса в интернете.

Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords.

Сертифицированный специалист по Яндекс Директу (№40935) и Яндекс Метрике (№40426).

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После запуска трафика важно отслеживать полную аналитику до реальных денег в бизнесе.

Внедрение сквозной аналитики, интеграция сайта и CRM-системы, отслеживание звонков.

Сертифицированный специалист по работе с Roistat и AmoCRM.

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