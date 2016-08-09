Webmaster828

Продвижение бизнеса в интернете.
Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords.
Сертифицированный специалист по Яндекс Директу (№40935) и Яндекс Метрике (№40426).
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После запуска трафика важно отслеживать полную аналитику до реальных денег в бизнесе.
Внедрение сквозной аналитики, интеграция сайта и CRM-системы, отслеживание звонков.
Сертифицированный специалист по работе с Roistat и AmoCRM.
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