Webplanetsro

$350
На постоянную работу требуется Тестировщик для сайтов и интернет магазинов. Требования: 1)опыт тестирования сайтов не менее 1 года; 2)знание основ юзабилити и проектировки сайтов 3)умение ...
Тестирование сайтов6 заявок
Закрыт
12 лет назад
На постоянную работу требуется Тестировщик для сайтов и интернет магазинов. Требования: 1)опыт тестирования сайтов не менее 1 года; 2)знание основ юзабилити и проектировки сайтов 3)умение ...
Ищем программиста для создания сайтов и интернет магазинов Требования: 1)Знание Php 2) Опыт работы с Kohana не менее 1 года; 3) Jquery 4)MySQL 5) ...