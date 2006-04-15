Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
18 лет назад
Доволен сотрудничеством с Александром. Все сделано в кратчайшие сроки на высоком уровне.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с этим человеком. нужно было изготовить два логотипа без предоплаты. често говоря работать без предоплаты дело рискованное, но поверьте моему опыту с этим человеком можно работать СМЕЛО. ни какого обмана, ВСЕ ЧЕСТНО!!!
$20
10 баллов
18 лет назад
Благодарю за выполненную работу! В следующий раз - не потребуется искать мастера - уже знаю к кому обратиться. Рекомендую! Дмитрий.