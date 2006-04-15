Очень доволен сотрудничеством с этим человеком. нужно было изготовить два логотипа без предоплаты. често говоря работать без предоплаты дело рискованное, но поверьте моему опыту с этим человеком можно работать СМЕЛО. ни какого обмана, ВСЕ ЧЕСТНО!!!