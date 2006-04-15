Webtailor

Александр Светличный Webtailor

 
40 летРоссия/Белгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Занимаюсь изготовлением иконок

Отзывы заказчиков
alikfeld
Гость 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва(-1)
$20
10 баллов
18 лет назад
Логотипы
Доволен сотрудничеством с Александром. Все сделано в кратчайшие сроки на высоком уровне.
Очень доволен сотрудничеством с этим человеком. нужно было изготовить два логотипа без предоплаты. често говоря работать без предоплаты дело рискованное, но поверьте моему опыту с этим человеком можно работать СМЕЛО. ни какого обмана, ВСЕ ЧЕСТНО!!!
Ответный отзыв
risk-audit
Гость 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
$20
10 баллов
18 лет назад
Требуется отрисовать по чертежам планировку
Благодарю за выполненную работу! В следующий раз - не потребуется искать мастера - уже знаю к кому обратиться. Рекомендую! Дмитрий.