WedroL

Илья Грузинский WedroL

 
28 летБеларусь/Брест
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Всё что связанно с разработкой сайтов

На данный момент являюсь веб-разработчиком, в это сфере более 5 лет.

По навыкам касательно Frontend: html5, css3, js и его фреймворки ( ReactJs и NodeJs), jQuery. По Backend: PHP и его фреймворк Yii2, С++, С#, Python и его фреймворки (PythonDjango, PythonKivy), различные БД: MySQL, MariaDB, SQL. Также имею опыт работы с GIT. Теперь CMS: WordPress, Opencart, Lavarel.

Стоимость работы:от 500 руб. за час

Профессиональный опыт:более пяти лет

Форма собственности:Юр. лицо

Способы оплаты:наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги

PHPPythonWordPressOpenCartMySQLjQuery
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$50
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Отзывы заказчиков
sorochan
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
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