Всё что связанно с разработкой сайтов
На данный момент являюсь веб-разработчиком, в это сфере более 5 лет.
По навыкам касательно Frontend: html5, css3, js и его фреймворки ( ReactJs и NodeJs), jQuery. По Backend: PHP и его фреймворк Yii2, С++, С#, Python и его фреймворки (PythonDjango, PythonKivy), различные БД: MySQL, MariaDB, SQL. Также имею опыт работы с GIT. Теперь CMS: WordPress, Opencart, Lavarel.
Стоимость работы:от 500 руб. за час
Профессиональный опыт:более пяти лет
Форма собственности:Юр. лицо
Способы оплаты:наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги
Я против войны в Украине!
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$50
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!