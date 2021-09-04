Всё что связанно с разработкой сайтов

На данный момент являюсь веб-разработчиком, в это сфере более 5 лет.

По навыкам касательно Frontend: html5, css3, js и его фреймворки ( ReactJs и NodeJs), jQuery. По Backend: PHP и его фреймворк Yii2, С++, С#, Python и его фреймворки (PythonDjango, PythonKivy), различные БД: MySQL, MariaDB, SQL. Также имею опыт работы с GIT. Теперь CMS: WordPress, Opencart, Lavarel.

Стоимость работы:от 500 руб. за час

Профессиональный опыт:более пяти лет

Форма собственности:Юр. лицо

Способы оплаты:наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги