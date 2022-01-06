Разработка IT-продуктов. Блокчейн, crm cистемы, моб приложения
Разработка любой сложности. Более 150 реализованных проектов. Из них 25+ для международного рынка
- берем проекты на аутсорсинг
- создаем программные продукты
- разрабатываем веб приложения, сайты, crm системы, блокчейн
- делаем проекты с нуля и дорабатываем готовые
- работаем по ТЗ и предлагаем креативные решения
- наши сотрудники это наша гордость
- мы работаем быстро и отвечаем за результат по договору
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Провайдер для работы с налогами США29 просмотров
- Cервис для криптовалют37 просмотров
- Платформа для работы с недвижимостью27 просмотров