Привет;) Я верстальщик + фронтенщик с 4-х летним опытом.
Стек работы:
HTML(HTML5)
CSS(CSS3)
JQuery
JavaScript
React.js
Redux(toolkit, thunk)
Кроссбраузерность (Chrome 89+, Firefox 86+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 14.4+, Opera 74+, Yandex 21.2+, iOS, Android, Windows Phone).
Блочная фиксированная / резиновая верстка
Адаптивная верстка
Responsive
Bootstrap 3, 4, 5
Flexbox
Grid
Gulp, Webpack
Pixel Perfect
Этапы работы со мной:
Общение в любом из мессенджеров по проекту с проработкой всех деталей
Создание "Техничного задание"
Предоплата
Проектирование структуры -> верстка/стилизация/интерактив -> посадка на CMS WordPress
Cдача проекта -> проверка -> пожелание(доработки) -> утверждения
Связь со мной:
Телеграм: https://t.me/makswallex
Viber: 0979623080
Почта: [email protected]
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