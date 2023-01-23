Wellax

Максим Червоноштан Wellax

 
21 годУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
HTML-верстальщик, Front-End Developer

Привет;) Я верстальщик + фронтенщик с 4-х летним опытом.

Стек работы:

  • HTML(HTML5)

  • CSS(CSS3)

  • JQuery

  • JavaScript

  • React.js

  • Redux(toolkit, thunk)

  • Кроссбраузерность (Chrome 89+, Firefox 86+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 14.4+, Opera 74+, Yandex 21.2+, iOS, Android, Windows Phone).

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка

  • Адаптивная верстка

  • Responsive

  • Bootstrap 3, 4, 5

  • Flexbox

  • Grid

  • Gulp, Webpack

  • Pixel Perfect

Этапы работы со мной:

  1. Общение в любом из мессенджеров по проекту с проработкой всех деталей

  2. Создание "Техничного задание"

  3. Предоплата

  4. Проектирование структуры -> верстка/стилизация/интерактив -> посадка на CMS WordPress

  5. Cдача проекта -> проверка -> пожелание(доработки) -> утверждения

Связь со мной:

Телеграм: https://t.me/makswallex
Viber: 0979623080

Почта: [email protected]

JavascriptWordPressAndroidHTMLCSSiOSBootstrapjQueryGulp
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