Wendyblace24401

Дмитрий Константинов Wendyblace24401

 
29 летУкраина/Донецк
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Нужен программист что бы расшифровать закодированные запросы.

Не получается расшифровать закодированные запросы с датинг сайта (сайт знакомств).  Приходит ложный ответ, нужен специалист своего дела. Который сможет расшифровать запросы.