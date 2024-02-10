Weovoicer

Дарья Weovoicer

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Мастер озвучки, войсер

Музыкант, вокалист, актриса озвучания, преподаватель вокала. В бизнесе 15 лет

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