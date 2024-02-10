Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Дарья
Weovoicer
Weovoicer
35 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
год назад
Мастер озвучки, войсер
Музыкант, вокалист, актриса озвучания, преподаватель вокала. В бизнесе 15 лет
Я против войны в Украине!
Портфолио
Все категории
Аффирмация / Affirmation
нет просмотров
Relax Meditation
нет просмотров
Озвучка Ведущий Медитации
123 просмотра
Озвучка детей
101 просмотр
Озвучка Войсер
111 просмотров
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
5
Информация
Свернуть сайдбар