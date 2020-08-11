Графический дизайнер
Я молодой, но очень амбициозный дизайнер с опытом работы около 2 лет. Люблю свою работу и хочу развиваться в данной сфере.
Занимаюсь графическим дизайном, по большей части созданием фирменных стилей, айдентики.
Буду очень рада сотрудничеству.
Моё портфолио:
https://www.behance.net/wera_design
Мои контактные данные:
e- mail: [email protected]
телефон: +79170221803
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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