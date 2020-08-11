Графический дизайнер

Я молодой, но очень амбициозный дизайнер с опытом работы около 2 лет. Люблю свою работу и хочу развиваться в данной сфере.

Занимаюсь графическим дизайном, по большей части созданием фирменных стилей, айдентики.

Буду очень рада сотрудничеству.

Моё портфолио:

https://www.behance.net/wera_design

Мои контактные данные:

e- mail: [email protected]

телефон: +79170221803