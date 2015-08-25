Мультипликатор 2D, 3D
Изготавливаю 2D анимацию и персонажей для мультфильмов.
Художник Мультипликатор - 2D аниматор.
Разработка персонажей и стиля с нуля, в зависимости от ваших предпочтений. Изготовление анимации разной сложности.
Пишите в л.с.
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Портфолио
- Шоурил 2D анимация (2020)122 просмотра
- Анимация и Моушн Шоурилл97 просмотров
- Мультипликационное промо для «City Club»120 просмотров
- Промо ролик для «Youstory Global»103 просмотра
- Интро для канала «YouStory Global»91 просмотр
- Интро для канала «Буханка Добра»81 просмотр
- Интро для канала «FITNESS HIT»83 просмотра
- Творческая Мастерская «САМПО»70 просмотров
- Визуальное оформление канала и монтаж видеороликов68 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена качественно и быстро, замечания исправлены за короткий срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик!:) Точное ТЗ, оплата в срок. Всем рекомендую!
$20
10 баллов
10 лет назад
Очень быстро и качественно! Правки в режиме on-line. Сделал больше работы даже чем договаривались. Внимателен к мелочам. Предлагал варианты и советовал. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, оплата точно в срок. Приятно было работать. Всем рекомендую! Илья знает чего хочет!)