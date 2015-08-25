Whiskey_White

Александр Whiskey_White

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Мультипликатор 2D, 3D

Изготавливаю 2D анимацию и персонажей для мультфильмов.

Художник Мультипликатор - 2D аниматор.

Разработка персонажей и стиля с нуля, в зависимости от ваших предпочтений. Изготовление анимации разной сложности.

Пишите в л.с.

Отзывы заказчиков

sitnikovandrey
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Одноцветный миньон мутант
Работа выполнена качественно и быстро, замечания исправлены за короткий срок. Рекомендую!
Замечательный заказчик!:) Точное ТЗ, оплата в срок. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
IlyaIvanov
Илья 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Создание заставки.
Очень быстро и качественно! Правки в режиме on-line. Сделал больше работы даже чем договаривались. Внимателен к мелочам. Предлагал варианты и советовал. Всем рекомендую.
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, оплата точно в срок. Приятно было работать. Всем рекомендую! Илья знает чего хочет!)
Ответный отзыв