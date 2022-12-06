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Маргарита
WhiteFriend
WhiteFriend
34 года
Россия
/
Челябинск
2 года на
фриланс
-бирже
Была
год назад
Видемонтаж
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Showreel
5 просмотров
Монтаж для youtube
7 просмотров
Promo ролик
8 просмотров
Видеомонтаж для youtube канала
27 просмотров
Videoediting
4 просмотра
Видеомонтаж
нет отзывов
$9/час
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
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