WhiteNice

Анастасия WhiteNice

 
21 годУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Разработка дизайна сайтов

Привет! Я Веб-дизайнер.﻿

﻿Что я УМЕЮ и какими НАВЫКАМИ обладаю:

  • Уверенное владение Figma;
  • Среднее владение Photoshop ;
  • Своевременная сдача готового дизайна и внесение необходимых правок;
  • Отличительные макеты сайтов с подстройкой под заказчика, хорошая робота с цветом;
  • Создаю концепцию и дизайн продукта с сильной, а главное, качественной визуальной составляющей;
  • Особое внимание к мелким деталям, на которые не обращают внимание другие (выравнивание, цвета и тд);
  • Превращаю идеи заказчика в реальный проект ориентированный на рынок.
﻿Немного обо мне:

  • Если я взяла Ваш заказ, и Вы обратились ко мне, будьте уверены, что я буду работать над проектом, как над своим собственным!
  • Я общительная, со мной просто и легко в общении.
  • Заказы выполняю в срок, зачастую-раньше.
Какие гарантии и дополнения Вы получите:
  • Дружелюбный, человеческий подход.
  • Я не пропадаю внезапно. Не боюсь звонков.
  • В течение недели после выполнения работы внесение любых правок бесплатно.
Уважаемые заказчики cвязаться со мной можно через мессенджеры:

Telegram: https://t.me/Kremany

Email: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/nikastim/

Viber или WhatsApp.

Дизайн сайтаFigma