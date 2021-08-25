Разработка дизайна сайтов

Привет! Я Веб-дизайнер.﻿

УМЕЮ

НАВЫКАМИ

Что яи какимиобладаю:

Уверенное владение Figma;

Среднее владение Photoshop ;

Своевременная сдача готового дизайна и внесение необходимых правок;

Отличительные макеты сайтов с подстройкой под заказчика, хорошая робота с цветом;

Создаю концепцию и дизайн продукта с сильной, а главное, качественной визуальной составляющей;

Особое внимание к мелким деталям, на которые не обращают внимание другие (выравнивание, цвета и тд);

Превращаю идеи заказчика в реальный проект ориентированный на рынок.

Немного обо мне:

Если я взяла Ваш заказ, и Вы обратились ко мне, будьте уверены, что я буду работать над проектом, как над своим собственным!

Я общительная, со мной просто и легко в общении.

Заказы выполняю в срок, зачастую-раньше.

Дружелюбный, человеческий подход.

Я не пропадаю внезапно. Не боюсь звонков.

В течение недели после выполнения работы внесение любых правок бесплатно.

Какие гарантии и дополнения Вы получите:Уважаемые заказчики cвязаться со мной можно через мессенджеры:

Telegram: https://t.me/Kremany

Email: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/nikastim/

Viber или WhatsApp.