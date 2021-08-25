Разработка дизайна сайтов
Привет! Я Веб-дизайнер.Что я УМЕЮ и какими НАВЫКАМИ обладаю:
- Уверенное владение Figma;
- Среднее владение Photoshop ;
- Своевременная сдача готового дизайна и внесение необходимых правок;
- Отличительные макеты сайтов с подстройкой под заказчика, хорошая робота с цветом;
- Создаю концепцию и дизайн продукта с сильной, а главное, качественной визуальной составляющей;
- Особое внимание к мелким деталям, на которые не обращают внимание другие (выравнивание, цвета и тд);
- Превращаю идеи заказчика в реальный проект ориентированный на рынок.
- Если я взяла Ваш заказ, и Вы обратились ко мне, будьте уверены, что я буду работать над проектом, как над своим собственным!
- Я общительная, со мной просто и легко в общении.
- Заказы выполняю в срок, зачастую-раньше.
- Дружелюбный, человеческий подход.
- Я не пропадаю внезапно. Не боюсь звонков.
- В течение недели после выполнения работы внесение любых правок бесплатно.
Telegram: https://t.me/Kremany
Email: [email protected]
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