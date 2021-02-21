Веб верстальщик

Моя последняя работа, загруженная на мой GitHub - https://snpetrov.github.io/work4/

Ориентированный на результат, высокомотивированный и быстроразвивающийся сертифицированный создатель (верстальщик) сайтов с опытом работы более полугода. Основными технологиями являются HTML, CSS и язык программирования JavaScript. Обладаю усидчивостью и стремлением к получению наилучшего результата при выполнении работы.

Ключевые технологии и средства: HTML5, CSS3, Flex, Adaptive, jQuery, jQueryUI, EcmaScript6, JavaScript, DOM, PHPStorm, Photoshop, Figma, PHP(на уровне обработки запроса отправки e-mail), Ajax, Slick, Owl Carousel, Wow.js.