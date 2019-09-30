William_Todd

Витольд William_Todd

 
33 годаУкраина/Кропивницкий
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание видео контента: Видео монтаж, визуальные эффекты, пост-продакшн.

На протяжении более 4-х лет занимаюсь видеосъемкой и монтажом, различной коммерческой и частной видео продукции. Высокий уровень владения программами: Adobe After Effect и Adobe Premier Pro, уверенное владение Adobe Photoshop. Создание видео контента с нуля, от разработки концепта до пост-продакшена.

Photoshop
Портфолио