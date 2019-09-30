Создание видео контента: Видео монтаж, визуальные эффекты, пост-продакшн.
На протяжении более 4-х лет занимаюсь видеосъемкой и монтажом, различной коммерческой и частной видео продукции. Высокий уровень владения программами: Adobe After Effect и Adobe Premier Pro, уверенное владение Adobe Photoshop. Создание видео контента с нуля, от разработки концепта до пост-продакшена.
Портфолио
- FIYAH team - Dance in the Sand174 просмотра
- Anya & Nastya promo137 просмотров
- SOTSKYY PROFESSIONNEL - «GENESIS»139 просмотров
- Галерея «Елисаветград» Промо ролик150 просмотров