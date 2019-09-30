Создание видео контента: Видео монтаж, визуальные эффекты, пост-продакшн.

На протяжении более 4-х лет занимаюсь видеосъемкой и монтажом, различной коммерческой и частной видео продукции. Высокий уровень владения программами: Adobe After Effect и Adobe Premier Pro, уверенное владение Adobe Photoshop. Создание видео контента с нуля, от разработки концепта до пост-продакшена.