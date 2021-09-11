Winstonchester

Рерайтинг/курсовые/видеомонтаж/гострайтинг

День добрый. Что я умею:

- рерайт текстов. Написал больше 100 курсовых работ в периоды обучения и в условиях жёсткой борьбы с плагиатом (Шаг шегеля = 2) выработал много стилистических средств его обхода;

- не сложный монтаж видеороликов, возможно использование 3D-графики, клинап материалов и 2D/3D-трекинг. Сейчас монтирую для компании "Реклама Вязьмы" на рекламные Led-мониторы;

- гострайтинг. Пишу на заказ текста песен. Сам отлично играю на гитаре и пишу песни с 12 лет, до сих пор не забросил. Сейчас мне 23. Могу использовать разные шаги при составлении схемы рифм, разные рифмы (олораймы, простые двойные, составные, междустрочные), но если они обоснованы в самом произведении.

Буду рад поработать с вами.