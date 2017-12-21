Создание/доработка сайтов любой сложности.
HTML5, CSS3, Bootstrap
JS (Node, React, Express)
PHP (Yii2, Laravel)
SQL (MySQL, Postgres)
Парсеры, боты
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$47
10 баллов
6 лет назад
Очень ответственный, обязательный исполнитель! С задачей справился буквально за пару часов, всместо двух дней. Все доработки делал на отлично! Рекомендую Кирилла всем!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Рекомендую!