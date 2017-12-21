Wixty

Кирилл Wixty

 
31 годУкраина/Севастополь
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Создание/доработка сайтов любой сложности.

HTML5, CSS3, Bootstrap

JS (Node, React, Express)

PHP (Yii2, Laravel)

SQL (MySQL, Postgres)

Парсеры, боты

PHPJavascriptLaravelMySQLPostgreSQLHTMLBootstrapYiiReact.jsSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
EvgenKras
Евгений 
41 годЛюксембург
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$47
10 баллов
6 лет назад
Пофиксить форму оплаты (payform) цифровых товаров на сайте
Очень ответственный, обязательный исполнитель! С задачей справился буквально за пару часов, всместо двух дней. Все доработки делал на отлично! Рекомендую Кирилла всем!
Замечательный заказчик. Рекомендую!
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