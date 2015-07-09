Никипелов Андрей Алексеевич

Запорожская обл., г. Мелитополь т. +38(097)930-86-10

mailto:[email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ:

Центр социологических исследований «Имидж-Контроль» (12.2001 – 2009)

Региональный представитель в Запорожской области

- организация и проведение PR-компаний, маркетинговых и социологических исследований

- набор и тренинг персонала

- контроль выполнения работы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Мелитопольский Государственный педагогический университет – 2000г. Социально-гуманитарный факультет

- биология - немецкий язык и литература

- красный диплом

ВОЗРАСТ:

37 лет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

ПК: Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

Быстро обучаюсь.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

Родной язык русский, также свободно владею украинским.

Иностранные языки: немецкий, немного английский

ПРОЧЕЕ:

Не пью, не курю. Женат, детей нет. Стрессоустойчив. В наличии чувство юмора (надеюсь).

Хобби – рыбалка, чтение, компьютер.

Дата составления резюме: 10 ноября 2014 г.