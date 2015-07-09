Никипелов Андрей Алексеевич
Запорожская обл., г. Мелитополь т. +38(097)930-86-10
mailto:[email protected]
ОПЫТ РАБОТЫ:
Центр социологических исследований «Имидж-Контроль» (12.2001 – 2009)
Региональный представитель в Запорожской области
- организация и проведение PR-компаний, маркетинговых и социологических исследований
- набор и тренинг персонала
- контроль выполнения работы
ОБРАЗОВАНИЕ:
Мелитопольский Государственный педагогический университет – 2000г. Социально-гуманитарный факультет
- биология - немецкий язык и литература
- красный диплом
ВОЗРАСТ:
37 лет
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
ПК: Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
Быстро обучаюсь.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
Родной язык русский, также свободно владею украинским.
Иностранные языки: немецкий, немного английский
ПРОЧЕЕ:
Не пью, не курю. Женат, детей нет. Стрессоустойчив. В наличии чувство юмора (надеюсь).
Хобби – рыбалка, чтение, компьютер.
Дата составления резюме: 10 ноября 2014 г.