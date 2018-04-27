Wladimeriliz

специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса

Чтовходит в услуги:Подготовительнаяработа:-Аудитсайта.-Подборключевых фраз.-Созданиепродающих заг-ов,текстов и картинок реламных обьявлений.-Анализконкурентов.-УстановкаUTM-меток,быстрыхссылок…..ТестированиеРК:-Настройка рекламы РСЯ на небольшое количество ключевых фраз (10-30 штук) -Открутка рекламы на имеющемся бюджете. -Проверка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности

рекламы -Создание объявлений -Ведение рекламы до основной-Отчет по результатам рекламы ОсновнаяРК:-Настройка рекламы РСЯ на максимальное количество ключевых фраз (от 100 и

больше) -Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз -Настройка ретаргетинговой рекламной кампании -Ведение рекламы УлучшениеРК: -Настройка рекламы РСЯ на максимальное количество ключевых фраз (от 100 и

больше) -Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз -Настройка ретаргетинговой рекламной кампании -Ведение рекламы Заработу попрошу только отзыв о моей

работе.Предлагаюобсудить детальнее.Ждуот Вас ответа.(тлф:8937835075(Viber); E-mail:[email protected]; skupe:wladimer531)Суважением Владимер Афанасьев.