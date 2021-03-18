Woodworker44

Илья Мальцев Woodworker44

 
39 летРоссия/Кострома
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

ФГОУВПО Костромская государственная сельскохозяйственная академия, г.Кострома (2004-2009 г.). Архитектурно-строительный факультет

Специальность – Промышленное и гражданское строительство

Квалификация – инженер

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
StrelchenkoSerg
Сергей 
54 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$13
10 баллов
3 года назад
Начертить два разреза (оцифровать эскиз)
Задание выполнено. Благодарю
Рекомендую - все честно.
Ответный отзыв
StrelchenkoSerg
Сергей 
54 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Сделать чертеж по эскизам
Задание выполнено, благодарю.
Рекомендую - все честно.
Ответный отзыв