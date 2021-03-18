ФГОУВПО Костромская государственная сельскохозяйственная академия, г.Кострома (2004-2009 г.). Архитектурно-строительный факультет
Специальность – Промышленное и гражданское строительство
Квалификация – инженер
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
3 года назад
Задание выполнено. Благодарю
Ответный отзыв
Рекомендую - все честно.
$20
10 баллов
3 года назад
Задание выполнено, благодарю.
Ответный отзыв
Рекомендую - все честно.