Full Stack Web Developer
Full Stack Web Developer
Делаю:
Верстку/Frontend
Создание WordPress/WooCommerce тем использую (Sage10, Acf pro / Carbon fields)
Стек:
Php, WordPress, Html, Pug, Blade,
Css, Scss, Stylus, JavaScript,
Git, Github, Webpack, Gulp, Docker
Портфолио: https://igorlov.ru/
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка лендинга studymatch111 просмотров
- Верстка под десктоп сервиса car-noise104 просмотра
- Адаптивная верстка beleague110 просмотров
- Адаптивная верстка главной tyres.spb.ru118 просмотров
- Адаптивная верстка, интеграция с WordPress113 просмотров
- Адаптивная верстка центр кровли111 просмотров
- Адаптивная верстка pitertv160 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга soccerschool.ru + wp144 просмотра
- Адаптивная верстка сайта hurmainsider.ru + wp165 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга диаграмма + wp172 просмотра
- Адаптивная верстка сайта mpgb.ru + интеграция с wp148 просмотров
- Адаптивная верстка сайта lawstock.ru175 просмотров
Отзывы заказчиков
$64
10 баллов
12 лет назад
Обратился к Игорю с небольшим проектом по верстке. В оговоренные сроки я получил то, что хотел и за адекватную стоимость. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще.
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