Woorg

Игорь Woorg

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Full Stack Web Developer

Full Stack Web Developer

Делаю:

  • Верстку/Frontend

  • Создание WordPress/WooCommerce тем использую (Sage10, Acf pro / Carbon fields)


Стек:

  • Php, WordPress, Html, Pug, Blade,

  • Css, Scss, Stylus, JavaScript,

  • Git, Github, Webpack, Gulp, Docker

Портфолио: https://igorlov.ru/

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSWooCommerceDockerSCSSGulp
Портфолио
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Отзывы заказчиков
rm12
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$64
10 баллов
12 лет назад
Переверстка с таблиц на дивы
Обратился к Игорю с небольшим проектом по верстке. В оговоренные сроки я получил то, что хотел и за адекватную стоимость. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще.
Четкая задача. Своевременная оплата!
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