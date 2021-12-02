Требуется размещение 30 крауд-ссылок в месяц для сайта, связанного с трудоустройством в Польше. Оплата 25 грн за каждую ссылку. Необходим опыт работы в SEO и примеры выполненных проектов.
Поисковые системы (SEO)2 заявки
Закрыт
3 года назад
WORK LIFE Украина — польское международное агентство труда с официальными представительствами в Украине. С нами - работа в Польше больше не нпроблема Мы Трудоустраиваем мужчин, женщин и семейные пары. Предоставляем работу на самых известных предприятиях и имеем большой выбор актуальных вакансий по всей Польше.
Требуется размещение 30 крауд-ссылок в месяц для сайта, связанного с трудоустройством в Польше. Оплата 25 грн за каждую ссылку. Необходим опыт работы в SEO и примеры выполненных проектов.