Верстка сайтов-визиток,лендинга.

Привет!

Я думаю логически будет сначала что-то о себе рассказать, но тут не много информации будет =)

Мне 17 (в профиле указан не тот год т.к. ошибся при регистрации, а заметил уже тогда, когда аккаунт был создан), живу в Украине. Смысла рассказывать о своих интересах и принципах я не вижу. Верстать и делать дизайн для сайтов-визиток и лендинг сайтов начал недавно, НО интересовался этим уже около года, учил, тренировался ну и вот решил попробовать себя в плане заработка. Пусть то что я начинающий не отпугивает вас, я делаю всё максимально качественно и с душой =)

+ настройка сайта под ваши размеры и адаптирую их для телефонов и планшетов