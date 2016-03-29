Wuku

Алексей Wuku

 
55 летУкраина/Полтава
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
anton_troy
Антон 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Сделать региональную привязку сайта по 15-20 регионам РФ
Работа выполнена, неясно только каков будет результат ((
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